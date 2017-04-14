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مصرع 24 شخصا على الأقل في اصطدام حافلة بشاحنة وقود في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مصرع 24 شخصا على الأقل وأصيب تسعة آخرون جراء اصطدام حافلة بشاحنة وقود جنوب غرب البلاد.

ونقلت رويترز عن مسؤول في الشرطة الاتحادية في بيتاكالكو في ولاية جيريرو قوله.. “إن رجال الإنقاذ مازالوا يعملون في الموقع”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن بعض الضحايا أصيبوا بحروق بالغة بعد اصطدام المركبتين قرب ساحل المحيط الهادي مشيرا إلى أن سبب التصادم لم يعرف بعد.

وقالت الشرطة إن الحافلة كانت متجهة نحو الساحل عندما اصطدمت بالشاحنة التي انطلقت من ميناء لازارو كارديناس.

وكالات

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