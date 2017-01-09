مصرع 21 شخصا جراء السيول جنوب تايلاند

لقي 21 شخصا مصرعهم اليوم جراء سيول قوية نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من جنوب تايلاند.



ونقلت رويترز عن إدارة مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند قولها .. ” إن السيول تسببت بمقتل 21 شخصا وتضرر 330 ألف أسرة .. فيما أغلق المطار الرئيسي في إقليم ناخون سي تامارات الجنوبي كما تم تعليق العمل في خط سكك حديدية بين العاصمة بانكوك والاقليم المذكور”.



من جانبه اعلن نائب رئيس الوزراء التايلاندي براويت ونجسوان عن إرسال قوة من الجيش والشرطة للمساعدة في نقل المساعدات للمناطق المنكوبة.



وكان أكثر من 35 شخصا لقوا مصرعهم فى فيضانات اجتاحت تايلاند العام الماضي.

وكالات