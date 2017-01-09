الرئيس الأسد لوسائل إعلام فرنسية: كل شيء في العالم يتغير الآن فيما يتعلق بسورية
مقابر جماعية في داريا والمعضمية والتل
«مُعارضون» سيُشاركون في مؤتمرٍ إسرائيليٍّ بالقدس للحديث عن الأزمة السورية
داعش ينفذ حملة اعتقالات وإعدامات بأمنييه في الرقة
الرئيس الأسد يستقبل وفداً فرنسياً
تمديد المهلة لمسلحي (يلدا – ببيلا – بيت سحم) حتى الخميس لإتمام المصالحة
توقعات بانصياع مسلحي وادي بردى للمصالحة .. وإلا الحسم العسكري
«بعشيقة» مقابل «بي كي كي» أنقرة تعيد مد يدها لكل من بغداد ودمشق
الماء بين إجرام المسلحين وصمود ومقاومة المواطنين
مقتل 12 يمنيا في غارات على صنعاء
الظواهري يتّهم البغدادي بالكذب ويشبّهه بالحجّاج والخوارج
التوصل لهدنة في منطقة وادي بردى بريف دمشق تبدأ صباح السبت
اللاذقية تقدم 55 طناً من الحمضيات مجاناً لأهالي محافظة درعا
القوات العراقية تحرر سبع قرى في غرب البلاد من أيدي إرهابيي “داعش”
الجيش المصري يقضي على 9 إرهابيين شمال سيناء

مصرع 21 شخصا جراء السيول جنوب تايلاند

لقي 21 شخصا مصرعهم اليوم جراء سيول قوية نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من جنوب تايلاند.

ونقلت رويترز عن إدارة مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند قولها .. ” إن السيول تسببت بمقتل 21 شخصا وتضرر 330 ألف أسرة .. فيما أغلق المطار الرئيسي في إقليم ناخون سي تامارات الجنوبي كما تم تعليق العمل في خط سكك حديدية بين العاصمة بانكوك والاقليم المذكور”.

من جانبه اعلن نائب رئيس الوزراء التايلاندي براويت ونجسوان عن إرسال قوة من الجيش والشرطة للمساعدة في نقل المساعدات للمناطق المنكوبة.

وكان أكثر من 35 شخصا لقوا مصرعهم فى فيضانات اجتاحت تايلاند العام الماضي.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.