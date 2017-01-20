مصرع 15 تلميذا جراء اصطدام حافلة مدرسية بشاحنة شمال الهند

لقي 15 تلميذا على الأقل مصرعهم إثر اصطدام حافلة مدرسية بشاحنة في ولاية أوتار براديش شمال الهند اليوم.



ونقلت شينخوا عن رئيس شرطة الولاية جاويد أحمد قوله “إن الحادث وقع في منطقة ايتاه بمدينة اليجانج بولاية أوتار براديش عندما كانت الحافلة المدرسية في طريقها للمدرسة وكانت الشاحنة تسير بسرعة كبيرة عندما اصطدمت بالحافلة ويخشى وفاة أكثر من 15 طفلا”.



وأفادت شبكة ان دي تي الهندية بأن التلاميذ الذين كانوا على متن الحافلة تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرة أعوام.



وهرعت الشرطة وسكان المنطقة إلى موقع الحادث للقيام بأعمال الإنقاذ رغم أن مستوى الرؤية كان ضعيفا في المنطقة بسبب الضباب الكثيف وأصدرت السلطات أوامر بإجراء تحقيق في الحادث.



يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الهند ويلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة.

وكالات