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مصرع 13 شخصا جراء انهيارات ثلجية في باكستان

لقي 13 شخصا مصرعهم جراء انهيار جليدي اعقب تساقطا غزيرا للثلوج شمال باكستان.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن “نيزامود شاه” قائد قوة الكشافة في منطقة شيترال قوله اليوم..”إن فرق الانقاذ في المنطقة تمكنت من انتشال 13جثة فيما لا تزال عملية البحث جارية عن ناجين تحت ركام الثلوج”.

وأوضح أن عددا غير محدد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بسبب كثافة الثلوج التي تغطي معظم مناطق شيترال التي تعيق عمليات البحث والإنقاذ.

وعادة ما تحدث انهيارات جليدية في موسم الثلوج في مناطق شمال باكستان وهي مناطق تشتهر بالانهار الجليدية التي تعد المصدر الرئيسي للمياه السطحية.

وكالات

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