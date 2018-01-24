مصرع 13 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة خلال هجومه على نقاط عسكرية بريف اللاذقية الشمالي
تصدت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف اللاذقية الشمالي لهجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” على عدد من النقاط العسكرية بريف اللاذقية الشمالي.
وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش “اشتبكت مع مجموعات إرهابية لتنظيم جبهة النصرة ومجموعات تابعة له هاجمت عددا من النقاط العسكرية على اتجاه قرية الصراف بناحية الربيعة”.
وبين المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن “مقتل 13 إرهابيا وتدمير أسلحة وأعتدة من ضمنها عربات مزودة برشاشات ومرابض مدفعية وهاون”.
وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية يتبع معظمها الى تنظيم جبهة النصرة ويشكل المرتزقة الاجانب أغلب أفرادها وتتلقى تدريباتها في معسكرات على الأراضي التركية بدعم من نظام أردوغان لتنفيذ اعتداءاتها على السوريين.
المصدر: سانا
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