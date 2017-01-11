الجيش يصعد عمليته ضد الإرهابيين في وادي بردى ويردى أعداداً كبيرة من مقاتلي «النصرة»
الخبراء الروس بحلب يكشفون مخزن قذائف يكفي لإبادة حي
موسكو تواصل تقليص وجودها العسكري... دعماً للقاء أستانة
خسائر الحرب السورية قاربت 1170 مليار دولار
المغرب.. منع “البرقع” والتخلص من مخزونه في 48 ساعة
إبطال مفعول نحو 23 ألف عبوة ناسفة بشرق حلب
تشوركين: دول محددة في مجلس الأمن لا تزال تسعى لتأجيج الأزمة في سورية
المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية
إعادة فتح الموانئ في اللاذقية وطرطوس مع انحسار العاصفة المطرية
اللاذقية في زمن الحرب: «حارة كل مين إيدو إلو»
بانتظار تحرير عين الفيجة من غول القاعدة
انقطاع الكهرباء عن مدينتي الحسكة والقامشلي بعد انخفاض منسوب سد تشرين
مقتل تسعة رجال أمن مصريين وإصابة آخرين في هجوم إرهابي غرب العريش
الرئيس الأسد لوسائل إعلام فرنسية: كل شيء في العالم يتغير الآن فيما يتعلق بسورية
مقابر جماعية في داريا والمعضمية والتل

مصرع 12 شخصا جراء انقلاب قارب قرب السواحل التنزانية

لقي 12 شخصا حتفهم جراء انقلاب قارب على السواحل التنزانية أمس.

ونقلت رويترز عن مصدر في الشرطة قوله: ” إن القارب انقلب في ساعة مبكرة من صباح اليوم (أمس) أثناء قيامه برحلة بين مدينة طنجة وجزيرة بيمبا في أرخبيل زنجبار بالمحيط الهندي ما أسفر عن غرق 12 شخصا بينهم خمسة رجال وسبع نساء”.

وأضاف.. ” إن فرق الانقاذ تمكنت خلال عمليات البحث المستمرة حتى الآن من إنقاذ نحو 27 راكبا كانوا على متن القارب”.

يشار إلى أن 19 شخصا لقوا مصرعهم عام 2011 في الموقع ذاته جراء انقلاب قاربين بسبب الحمولة الزائدة.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.