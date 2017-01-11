مصرع 12 شخصا جراء انقلاب قارب قرب السواحل التنزانية

لقي 12 شخصا حتفهم جراء انقلاب قارب على السواحل التنزانية أمس.



ونقلت رويترز عن مصدر في الشرطة قوله: ” إن القارب انقلب في ساعة مبكرة من صباح اليوم (أمس) أثناء قيامه برحلة بين مدينة طنجة وجزيرة بيمبا في أرخبيل زنجبار بالمحيط الهندي ما أسفر عن غرق 12 شخصا بينهم خمسة رجال وسبع نساء”.



وأضاف.. ” إن فرق الانقاذ تمكنت خلال عمليات البحث المستمرة حتى الآن من إنقاذ نحو 27 راكبا كانوا على متن القارب”.



يشار إلى أن 19 شخصا لقوا مصرعهم عام 2011 في الموقع ذاته جراء انقلاب قاربين بسبب الحمولة الزائدة.

وكالات