مصرع 11 شخصا في انقلاب زورق يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق زورق مطاطي يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تركيا.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن الزورق غرق في بحر إيجه قبالة منطقة كوشاداسي في جنوب غرب تركيا ما أدى إلى غرق 11 شخصا وفقدان سبعة آخرينبينما تم إنقاذ سبعة أشخاص.



وتؤكد معلومات كشفها مسؤولون أوروبيون وتقارير استخبارية تورط رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان الداعم للإرهابيين في سورية والمنطقة بافتعال أزمة المهاجرين إلى أوروبا ومنها تصريح الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولو الذي أعلن أن لدى بلاده العديد من الدلائل على تورط سلطات المرافىء في نظام اردوغان بدعم المهربين الذين ينظمون عبور مئات آلاف المهاجرين إلى الجزر اليونانية تمهيدا لانتقالهم إلى دول أوروبية أخرى.

وكالات