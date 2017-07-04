مصرع وفقدان 78 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الصين

أعلنت وزارة الشؤون المدنية في الصين اليوم أن 56 شخصا لقوا مصرعهم وفقد 22 آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي تجتاح مناطق مختلفة من البلاد منذ أيام.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الوزارة قولها: إن “27 الف منزل انهاروا وتضرر 37 الفا آخرين بسبب الفيضانات والانهيارات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في مناطق وأقاليم متفرقة”.



وكانت الحكومة الصينية خصصت أمس 88ر1 مليار يوان من أجل عمليات الإغاثة والتعامل مع كارثة الفيضانات والامطار الغزيرة كما ارسلت فرقا ومعدات إلى المناطق المتضررة.

وكالات