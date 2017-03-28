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مصرع وإصابة 48 شخصا جراء انهيار جليدي في اليابان

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون جراء انهيار جليدي على منحدر للتزلج في محافظة توتشيجي اليابانية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن انهيارا جليديا وقع أثناء قيام طلاب ومدرسين من سبع مدارس ثانوية بالمشاركة في حدث “تسلق الربيع” في منتجع ناسو اونسن للتزلج ما أسفر عن مقتل سبعة طلاب ومدرس واحد وإصابة 40 آخرين بجروح .

يشار إلى أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت في وقت سابق تقريرا يحذر من تشكل كتلة ثلجية فوق محافظة توتشيجي في منطقة كانتو ودعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية خوفاً من وقوع انهيارات جليدية في المنطقة.

وكالات

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