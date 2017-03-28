مصرع قاضي «تحرير الشام» في غارة لـ«التحالف الدولي»

قتل قيادي بارز في «هيئة تحرير الشام» التي تعتبر جبهة النصرة الإرهابية أبرز مكوناتها، وخمسة عناصر آخرين في محافظة إدلب في أحدث غارة من دون طيران ينفذها «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت مصادر ميدانية، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة: إن «طائرة من دون طيار، تعود للتحالف الدولي، استهدفت سيارة تابعة لهيئة تحرير الشام، من نوع فان، على طريق كفردريان- سرمدا في ريف إدلب الشمالي، مما تسبب باستشهاد ركابها وعددهم أربعة، بينما استشهد مواطنان على دارجة نارية صادف وجودهما في ذات مكان الاستهداف».

وكشفت مصادر متابعة، حسب المواقع أن المستهدف هو «أبو جابر الحموي»، وهو قيادي بارز في «تحرير الشام»، وهو المسؤول عن القضاء في الهيئة.

وقتل الشهر الفائت بغارات لـ«التحالف الدولي» ضد «هيئة تحرير الشام»، اثنان من قيادييها وهما «أبو الخير المصري» و«أبو العباس السوري».

وكالات