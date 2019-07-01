مصرع شابين خلال “سباق” بالدراجات النارية في مدينة حماة

لقي الشابين محمد حمزة السماك ومحمد الحمود مصرعهما نتيجة حادث سير على طريق حلب في مدينة حماة.



وبيّن مصدر محلي أن الشابين كانا يجريان سباقا بالدراجات النارية على الطريق برفقة مجموعة من أصدقائهم، ما أدى إلى فقدان السيطرة على الدراجة ووقوع الحادث الذي أودى بحياتهما نتيجة السرعة الزائدة.



وبيّن العقيد وليد العجيلي رئيس فرع مرور حماة لتلفزيون الخبر، أن “حملة مصادرة الدراجات النارية لازالت مستمرة ضمن مدينة حماة”، مبينا “أن عدد الحجوزات تجاوز ١٥٠٠ دراجة ضمن مدينة حماة خلال العام الحالي.”



وأشار العقيد العجيلي إلى أن “الحملة تستهدف فئة معينة وهي فئة الشباب الطائشين الذين يقودون بسرعات جنونية ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ولا تستهدف كبار السن.”



وأكد العقيد العجيلي أن “عملية المصادرة تكون عن طريق المتابعة وإغلاق الطرقات والكمائن وليس عن طريق المطاردة وذلك تجنباً لوقوع أي حادثة أثناء مطاردة سائقي هذه الدراجات.”



يذكر أنه في الآونة الأخيرة ازدادت نسبة حوادث السير باستخدام الدراجات النارية التي يقودها شبان بسرعات جنونية ويجولون بها في مختلف شوارع حماة معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

تلفزيون الخبر