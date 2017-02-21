مصرع خمسة أشخاص جراء اصطدام طائرة صغيرة بمركز للتسوق في أستراليا

لقي خمسة اشخاص مصرعهم كانوا على متن طائرة صغيرة انفجرت اليوم بعد أن اصطدمت بمركز للتسوق بالقرب من مدينة ملبورن الأسترالية.



وانحرفت الطائرة وهي من طراز “بيتش كرافت” مباشرة بعد إقلاعها من مطار إيسندون القريب من ملبورن واصطدمت بمركز تجاري كان لا يزال مغلقا قرب المطار.



ونقلت “ا ف ب” عن ليزا نوفيل وزيرة الشرطة في ولاية فيكتوريا قولها للصحافيين إن “طائرة خفيفة الوزن تم استئجارها لرحلة خاصة إلى كينغ آيلاند الجزيرة الاسترالية الواقعة بين ملبورن وتسمانيا اصطدمت بمركز تجاري في إيسندون” مشيرة الى ان خمسة أشخاص كانوا على متنها.



بدورها ستيفن لين مساعد مفوض الشرطة في الولاية قالت إن “خمسة كانوا على متن الطائرة ولا يبدو أن أحدا منهم نجا من الحادث”.



وأظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية نيرانا وأضرارا كبيرة لحقت بالمركز التجاري والمباني القريبة وارتفع عمود من الدخان الأسود في موقع الحادث.



ولم يتم بعد تحديد سبب تحطم الطائرة فيما قال قائد شرطة الولاية ميك فروين إن الفرضية الأساسية للمحققين هي حصول “عطل في المحرك”.

وكالات