مصرع حذيفة البدري ابن زعيم تنظيم داعش في بادية حمص

قضى الجيش العربي السوري على ابن الإرهابي "أبو بكر البغدادي" متزعم تنظيم داعش، في عملية قتالية ببادية حمص، بحسب وسائل الدعاية التابعة للتنظيم الإرهابي.



وكالة "رويترز" نقلت عن وسائل الدعاية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، بأن ابن زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي" قتل في حمص بسورية، مضيفةً أن "حذيفة البدري" قتل في عملية قتالية بالقرب من محطة كهرحرارية بريف حمص.



من جهة أخرى، ذكر موقع "سايت" الإعلامي الخاص بمتابعة نشاط التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، أن ابن "أبو بكري البغدادي" قتل في عملية انتحارية.أما بخصوص زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي"، فلا يزال مصيره مجهولاً، ووردت في وقت سابق تقارير متضاربة عن مقتله.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد رجحت قبل عدة أشهر مقتل البغدادي مع مجموعة من عناصر "داعش"، بغارة جوية جنوبي الرقة، لكن المعلومات حول مقتله لم تتأكد.