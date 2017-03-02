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مصرع ثمانية أشخاص جراء انفجار في منجم للفحم شرق أوكرانيا

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم جراء انفجار في منجم للفحم شرق أوكرانيا اليوم.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن وكالة الطوارئ الأوكرانية قولها.. “إن انفجارا قويا تسبب به تسرب لغاز الميثان في منجم “ستيبنايا” للفحم الواقع على عمق 550 مترا تحت سطح الأرض في منطقة لفيف غرب العاصمة كييف” ما تسبب بمصرع ثمانية أشخاص.

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية فإن 172 من العاملين في المنجم كانوا بداخله أثناء وقوع الانفجار .

ويعتبر منجم ستيبنايا الذي يعمل منذ عام 1978 خطرا للغاية نظرا لوجود كمية ضخمة من غاز الميثان في رواسب الفحم داخله .

وكالات

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