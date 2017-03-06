مصرع تسعة أشخاص جراء تحطم طائرة هليكوبتر وسط اليابان

أعلنت السلطات اليابانية اليوم مصرع تسعة أشخاص جراء تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية وسط اليابان.



ونقلت اسوشيتد برس عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث في اليابان قولها “إن المروحية التي كانت تقل تسعة اشخاص هم سبعة رجال إطفاء وطيار ومهندس تحطمت أمس فيما كانت تنفذ تدريبات على عمليات الانقاذ فوق جبل مغطى بالثلوج في محافظة ناغانو وسط اليابان”.



وأظهرت لقطات تلفزيونية حطام الطائرة على منحدر جبل مونت هاتشيبيوس الذي يقع على بعد 170 كلم شمال غرب طوكيو وتم فتح تحقيق لكشف اسباب وملابسات الحادث.

وكالات