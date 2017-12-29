إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن
دعوات في لندن لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق
الجيش ينهي عام الانتصارات الإستراتيجية باستعادة الغوطة الغربية
الجيش السوري .. يخوض أعنف معارك التطهير في ريف حماة
الجيش العربي السوري يتوغل بريف إدلب
خروج محطة الزارة عن الخدمة جراء استهدافها بقذائف صاروخية من قبل المجموعات المسلحة
لافروف: على القوات الأمريكية مغادرة الأراضي السورية بشكل كامل
ستة مقترحات للجنة إصلاح القطاع العام على طاولة الحكومة
ضبط أكثر من 1000 طن حشيش مخدر وأكثر من مليون حبة كبتاغون خلال 2017!
تحرير عشرات المخطوفين من «سجن التوبة»
الجيش يستعيد «مغر المير».. ويمنح الإرهابيين 72 ساعة للخروج من بيت جن
الجيش يتقدّم في ريف حماه الشمالي
الأركان الروسية: ردود الأمريكيين حول قاعدة التنف مبهمة
(التحالف الدولي): نعتزم مواصلة العمل على تجنب النزاع مع روسيا في سوريا
البنتاغون يكشف تعداد ما تبقى من (الدواعش) في سوريا والعراق!

مصر تواجه احتمال فقدان السيطرة على نهر النيل

 

قال مركز «ستراتفور» الأمريكي للتحليلات الاستراتيجية إن مصر ستضطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إثيوبيا، لأنه بمجرد بناء سد النهضة، يجب تنسيق عمليات ملء خزان السد مع إثيوبيا.

وذكر المركز في تقرير عن مستقبل نهر النيل في ضوء بناء سد النهضة الإثيوبي، بعنوان «مصر تستعد لفقدان السيطرة على نهر النيل»، وأفاد التقرير بأنه خلال العقد الماضي، تحول ميزان القوى في سياسة نهر النيل لصالح دول المنبع، والتي بدأت في تحدي نفوذ مصر على موارد النهر.

وأشار التقرير إلى أن مصر ستواصل الحفاظ على اللهجة العدوانية ضد إثيوبيا في محاولة لإجبارها على الاستسلام لمطالب القاهرة، ولكن في النهاية سيتم إتمام بناء السد.

وأكد التقرير أن بناء السد أصبح أمراً واقعاً، فيما تفقد القاهرة ميزة التفاوض، وقال إن قدرة إثيوبيا على تقديم تنازلات لمصر أصبحت محدودة، ولفت إلى أن القاهرة تقدمت بشكوى إلى شركائها في الجامعة العربية وإلى البنك الدولي، ولكن دون جدوى، بسبب اتساق إثيوبيا في رسالتها بأن الري ليس جزءاً رئيسياً من خطة السد.

وقال التقرير إنه «من المرجح أن تجبر مصر على العودة إلى طاولة المفاوضات عاجلاً وليس آجلاً»، وأضاف أن انحسار الخيارات أمام القاهرة، وتراجع قدرتها على التوحد مع السودان ضد دول المنبع، واستمرار بناء السد «يظهر عدم جدوى تكتيكات القاهرة القديمة، وأن دول المنبع تكتسب النفوذ في سياسات مياه حوض النيل».

وأكد التقرير أنه مع تزايد عدد سكان مصر، فإن تحديات إدارة إمدادات المياه لن تكون أسهل في العقود القادمة، مشيراً إلى أن مستوى العجز المائي في مصر، أقل من العديد من الدول في الشرق الأوسط، ولكن أي انخفاض في معدلات وصول مياه النهر، حتى ولو لفترة قصيرة، من شأنه أن يزيد من التوتر بسرعة».

المصدر: المصري اليوم

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.