مصر تكشف حقيقة تأثير “سد النهضة” الإثيوبي على “السد العالي”

ونفى الوزير المصري أن يؤثر بدء تخزين المياه في سد النهضة على السد العالي، قائلاً “إن التخزين في بحيرة السد العالي يعتمد على مناسيب وكمية المياه المخزنة وملامح موسم الفيضان، سواء كان عالياً أو متوسطاً أو أقل من المتوسط، وهذه العوامل هي التي تحدد مخزون السد من المياه كل عام، ومن المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة بما لا يضر بمصالح مصر المائية”.