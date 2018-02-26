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مصر تكشف حقيقة تأثير “سد النهضة” الإثيوبي على “السد العالي”

 

كشف وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، حقيقة تأثير سد النهضة الإثيوبي على السد العالي المصري، في عمله ووظائفه.

ونفى الوزير المصري أن يؤثر بدء تخزين المياه في سد النهضة على السد العالي، قائلاً “إن التخزين في بحيرة السد العالي يعتمد على مناسيب وكمية المياه المخزنة وملامح موسم الفيضان، سواء كان عالياً أو متوسطاً أو أقل من المتوسط، وهذه العوامل هي التي تحدد مخزون السد من المياه كل عام، ومن المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة بما لا يضر بمصالح مصر المائية”.

وأضاف عبد العاطي، أن هناك إعلان مبادئ وأطراً سياسية وقانونية تحكم التعاون بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، ولا أعتقد أن أديس أبابا والخرطوم سوف تخالفان تلك الأطر.

وأكد أن هناك إصراراً من الجانب المصري على إنهاء مفاوضات سد النهضة بشكل يحمي مصالح الجميع، لأننا يربطنا شريان مياه واحد ومن المستحيل الانفصال عن بعضنا البعض ومن الضروري الوصول لاتفاق عادل يرضي كل الأطراف.

المصدر:وكالات

 

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