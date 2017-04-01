مصر تدرس إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة

أكد رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر خلدون الموقع، أن القاهرة “تدرس دعم الاستثمارات السورية في مصر عبر إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة”.



وأكد الموقع، بحسب مصادر إعلامية، أن “الاستثمارات سورية في مصر ارتفعت، وبدأت تُصدر المنتجات السورية المصنعة في مصر لكافة دول العالم التي ترتبط معها القاهرة باتفاقيات تجارية”.



ولفت الموقع إلى أن “الصناعات التي باتت تزدهر في مصر ترتبط بقطاعات الغزل والنسيج، والملابس، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والغذائية”.



وأضاف: “تم الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، وتجري حالياً دراسة لإنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالي 500 ألف متر مربع”.



يذكر أن رئيس التجمع، أشار في تصريحات سابقة أن “صناعة الملابس السورية تضخّ ما لا يقل عن 10 ملايين قطعة شهرياً في أسواق مصر، وهذا الأمر أدى لتلبية احتياجات السوق، وتوفير العملات الأجنبية التي كانت مصر تنفقها على استيراد هذه الكميات سابقاً”.

وكالات