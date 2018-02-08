مصر تحذّر تركيا من المساس بسيادتها

حذرت القاهرة من محاولة المساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، مؤكدة أن ذلك محاولة «مرفوضة وسيتم التصدي لها»، في وقت كشف مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش المصري يمتلك سلاحا خطيرا كانت «إسرائيل» تفضل عدم حصول مصر عليه.





وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على الصفحة الرسمية للخارجية المصرية في موقع «فيسبوك» أمس: إن هذه التحذيرات تأتي «تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبلدين في شرق البحر المتوسط».





وشدد أبو زيد على أن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «محاولة المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها».

من جهة أخرى كشف مسؤول عسكري كبير في سلاح بحرية العدو الإسرائيلي، أن الجيش المصري يمتلك سلاحاً خطيراً كانت «إسرائيل» تفضل عدم حصول مصر عليه.





وأضاف الضابط الإسرائيلي: إن فرع الغواصات بالبحرية المصرية ينمو وبشكل كبير، موضحاً أنه لا يمكن أبدا تجاهل هذا التطور المذهل لهذا الفرع، مشيراً إلى الغواصة الألمانية الجديدة التي تجهل إسرائيل إمكانياتها الحقيقية.

ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي، عن الضابط الإسرائيلي قوله إن الغواصة الجديدة التي استلمها سلاح البحرية المصري ليس في مصلحة إسرائيل أبدا رغم عدم وجود حالة من العداء أو الحرب.





وأكد الضابط أن الأسطول المصري الضخم ليس في دائرة استهداف «إسرائيل»، مؤكداً أنه خلال السنوات القليلة الماضية تسلحت القوات البحرية المصرية بأكثر الأسلحة تطوراً، وأبرزها امتلاك حاملتي طائرات وفرقاطة فرنسية، لكن الخطر الأكبر يكمن في امتلاك البحرية المصرية لغواصة ألمانية متطورة في نيسان 2017 على أن تتسلم الثانية هذا العام.



