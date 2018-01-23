الجيش وحلفاؤه يبدأون بقضم القرى في الجيب المحاصر جنوب شرق خناصر
تنظيم مشردي الإعمار
الجيش يتابع تقدمه ويحرر 8 قرى بريفي إدلب وحلب
مجلس الشعب يقر القانون الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية
بونداريف: واشنطن لن تتمكن من خلق “مركز قوة” لها في سوريا
استشهاد 5 مدنيين وإصابة 8 آخرين جراء سقوط قذائف على باب توما بدمشق
«الهيئة» المعارضة تتلقى أوامرها من الرياض قبل زيارتها لموسكو
«أبو الضهور» في يد الجيش
حول زواج المسيار بين المجلسين
القيادة العامة للجيش تعلن سيطرة وحدات من قواتنا المسلحة على مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب
الدفاع الروسية: الجيش السوري يطبق فكي الكماشة على "النصرة" شرقي إدلب
ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة متجهة لإرهابيي “النصرة” بالغوطة الشرقية
سورية تنفي ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
أردوغان يواصل جرائمه بحق السوريين ويقصف قرى وبلدات بريفي حلب والحسكة
بسبب العاصفة... انهيار 48 برج توتر عالي و 148 عمود خشبي كهربائي في سورية

مصر تتسلم دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر سوتشى حول سورية

 

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر تسلمت دعوة رسمية من الجانب الروسى لحضور مؤتمر سوتشى حول سورية المقرر عقده فى روسيا نهاية الشهر الجارى.

وقال أبو زيد في بيان له اليوم: إن “الجانب الروسي وجه دعوة للخارجية المصرية لحضور المؤتمر الذى ستشارك به القوى الوطنية السورية لبحث آلية التوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد”.

وشدد أبو زيد على ثبات الموقف المصري الداعم للحل السياسي للأزمة في سورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ويلبي طموحات الشعب السوري.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد، إلى دعم مصر للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسى فى سوريا وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتى لتعزيز هذا الإطار.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.