مصر تتسلم دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر سوتشى حول سورية
قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر تسلمت دعوة رسمية من الجانب الروسى لحضور مؤتمر سوتشى حول سورية المقرر عقده فى روسيا نهاية الشهر الجارى.
وقال أبو زيد في بيان له اليوم: إن “الجانب الروسي وجه دعوة للخارجية المصرية لحضور المؤتمر الذى ستشارك به القوى الوطنية السورية لبحث آلية التوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد”.
وشدد أبو زيد على ثبات الموقف المصري الداعم للحل السياسي للأزمة في سورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ويلبي طموحات الشعب السوري.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، إلى دعم مصر للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسى فى سوريا وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتى لتعزيز هذا الإطار.
إرسال تعليق جديد