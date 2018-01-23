مصر تتسلم دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر سوتشى حول سورية

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر تسلمت دعوة رسمية من الجانب الروسى لحضور مؤتمر سوتشى حول سورية المقرر عقده فى روسيا نهاية الشهر الجارى.

وقال أبو زيد في بيان له اليوم: إن “الجانب الروسي وجه دعوة للخارجية المصرية لحضور المؤتمر الذى ستشارك به القوى الوطنية السورية لبحث آلية التوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد”.