مصر تتجه الى إنشاء 16 مدينة ذكية

أشار معاون وزير ​الإسكان​ والمرافق و​المجتمعات العمرانية​ للمشروعات القومية في ​مصر​ وليد عباس، الى أن ​الحكومة المصرية​ تنفذ حاليا جيلا جديدا من ​المدن الذكية​ وتوجد خطة في الوقت الراهن لإنشاء 16 مدينة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.





وعرض ملامح توجه الحكومة بشأن التحول إلى المدن الذكية من خلال تطبيق معايير ​الحكومة الإلكترونية​ والحصول على الخدمات من خلال ​الإنترنت​ والإدارة الذكية للمرافق وكل شبكات المرافق مثل ​المياه​ والاتصالات و​الغاز​ و​الكهرباء​ ونظم التكييفات المركزية وترشيد مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الرى والاعتماد على ​الطاقة المتجددة​، وإدارة منظومة المرور بالكامل عبر النظم الذكية، ودخول أكثر من وسيلة مواصلات في هذه المنظومة.