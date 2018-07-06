مصر تتجه الى إنشاء 16 مدينة ذكية
أشار معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية في مصر وليد عباس، الى أن الحكومة المصرية تنفذ حاليا جيلا جديدا من المدن الذكية وتوجد خطة في الوقت الراهن لإنشاء 16 مدينة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وعرض ملامح توجه الحكومة بشأن التحول إلى المدن الذكية من خلال تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية والحصول على الخدمات من خلال الإنترنت والإدارة الذكية للمرافق وكل شبكات المرافق مثل المياه والاتصالات والغاز والكهرباء ونظم التكييفات المركزية وترشيد مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الرى والاعتماد على الطاقة المتجددة، وإدارة منظومة المرور بالكامل عبر النظم الذكية، ودخول أكثر من وسيلة مواصلات في هذه المنظومة.
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