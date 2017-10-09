مصر تتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها

تأهل المنتخب العربي المصري إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعد فوزه اليوم على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

محترف ليفربول الإنكليزي محمد صلاح كان بطل المباراة بدون منازع بعد أن سجل هدفي الفوز لمنتخب مصر مؤهلا إياه إلى النهائيات العالمية للمرة الثالثة في تاريخها بعد مونديالي 1930 و 1990.