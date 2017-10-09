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مصر تتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها

تأهل المنتخب العربي المصري إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعد فوزه اليوم على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.مصر تتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها

محترف ليفربول الإنكليزي محمد صلاح كان بطل المباراة بدون منازع بعد أن سجل هدفي الفوز لمنتخب مصر مؤهلا إياه إلى النهائيات العالمية للمرة الثالثة في تاريخها بعد مونديالي 1930 و 1990.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، سجل صلاح الهدف الأول في مرمى الكونغو عند الدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني ليعادل لاعب الكونغو إيتو النتيجة عند الدقيقة 87.

لكن صلاح أشعل المدرجات من جديد بعد تسجيله للهدف القاتل والمؤهل إلى كأس العالم من ركلة جزاء عند الدقيقة 90، لتصبح مصر ثاني المنتخبات العربية المتأهلة إلى مونديال روسيا بعد السعودية.

فيما تنتظر منتخبات سوريا والمغرب وتونس مبارياتها الأخيرة للحاق بالمونديال الذي قد يضم أوسع تشكيلة منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخه.

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