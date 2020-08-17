مصر تبدأ بالتخلص من المواد الخطرة في موانئها

أكد وزير المالية المصري "محمد معيط" يوم أمس، أن مصر بدأت في التخلص من المواد الخطرة المتروكة في موانئها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت هذا الشهر.



وأضاف الوزير أمام البرلمان: "ما حدث في بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ".



وتابع قائلاً "هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفي كانون الأول القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".



جدير بالذكر أنه بعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت، صرحت وزارة الطيران المدني المصرية أنها أمرت بمراجعة المواد الموجودة في المطارات ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.