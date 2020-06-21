مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر قراراً بالحكم المؤبد على 13 متهماً لإدانتهم بالانضمام لجماعة “جبهة النصرة” الإرهابية، والمشاركة في عملياتها.



وأفادت قناة “روسيا اليوم” بأن المحكمة عاقبت أيضاً 3 متهمين آخرين بهذه الجريمة بالسجن لمدة 15 سنة.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين للمحاكمة، وتضمن أمر إحالة المتهمين أنهم أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.



وأضافت تحقيقات القضية، أن اثنين من المتهمين انضما لجماعة “جبهة النصرة” في سورية، وتلقيا فيها تدريبات عسكرية، وشاركا في عملياتها غير الموجهة إلى مصر، كما شاركهما عدد من المتهمين في القضية في ارتكاب جريمة الانضمام لتنظيم “جبهة النصرة”، وإمدادهم بالأموال اللازمة للسفر إلى سورية.



يشار إلى أن تنظيم “جبهة النصرة” المصنف على لائحة الارهاب العالمي لا يزال يسيطر على مناطق في الشمال السوري ويمارس الكثير من الخروقات، ويتلقى الدعم العسكري واللوجستي من الجانب التركي.