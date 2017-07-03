مصر: الحكم بإعدام 20 شخصا من أنصار مرسي لقتلهم 13 شرطيا

حكمت أمس محكمة جنايات مصرية بإعدام عشرين شخصا من أنصار الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي أدينوا بقتل 13 شرطيا عام 2013 في منطقة كرداسة جنوب غرب القاهرة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي مصري قوله: إن المحكمة قضت أيضا بالسجن المؤبد لـ 80 شخصا آخرين والسجن 15 عاما لـ 34 شخصا فيما برأت 21 شخصا آخر.



وهذه هي المحاكمة الثانية للمتهمين حيث سبق لمحكمة النقض أن قررت إعادة محاكمتهم في شباط 2016 بعدما ألغت أحكاما بالإعدام بحق 149 متهما في هذه القضية كانت أصدرتها محكمة جنايات أخرى عام 2015.



يشار إلى أن المتهمين أدينوا بمهاجمة مركز للشرطة في كرداسة وقتل عناصره والتمثيل بجثثهم في الـ 14 من آب 2013 وذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من الإطاحة بحكم مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.



- في سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط خلية إرهابية من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كانت تخطط لإستغلال احياء الشعب المصري لذكرى ثورة 30 حزيران لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.



يشار إلى أن مصر شهدت في ال30 من حزيران عام 2013 ثورة شعبية للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين وتم وقتها تشكيل قيادة مصرية أعلنت في الـ 3 من تموز من العام نفسه عزل محمد مرسي من منصب الرئاسة وإحالته إلى المحاكمة بسبب إضراره بالأمن القومي المصري خلال عام من وجوده في الحكم.



وقالت الوزارة في بيان لها : إنه تم رصد اعتزام بعض متزعمي الجماعة الإرهابية عقد لقاء بينهم في منزل أحد العناصر فتمكن الأمن المصري من ضبط 7 من العناصر الإخوانية وعثر بحوزتهم على عدد من أجهزة الكمبيوتر وبعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن تحركات الجماعة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخططها الذي يستهدف النيل من مقدرات الدولة.



يذكر أن القوات المصرية تواصل حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة الإرهابيين وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين وقد قضت خلال الأشهر الماضية على عشرات الإرهابيين خلال عمليات عسكرية خاصة في سيناء شمال شرق البلاد.

وكالات