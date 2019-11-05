مصدرٌ حكومي : سنستعيد تل أبيض ورأس العين عسكريًا إن لم تنسحب تركيا منهما

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل يومين تسيير أولى الدوريات المشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية انطلاقاً من مدينة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي شمال شرق سوريا.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مسار الدوريات سيكون على امتداد مئة وعشرة كيلو مترات تنفذها عربات روسية ومدرعات تركية، فيما قالت وزارة سانا السورية أنّ الشرطة العسكرية الروسية قد فرضت على المدرعات التركية عدم رفع الأعلام التركية أثناء تنفيذها للدوريات المشتركة. فهل لَجَمَ بدء تنفيذ اتفاق سوتشي الأخير العدوان التركي وأفشل أهدافه الاستراتيجية؟.



مصدرٌ حكومي أكد أنّ “الأهداف التركية من العدوان فشلت منذ توقيع قيادات قسد للاتفاق القاضي بدخول الجيش السوري للمناطق الشمالية وسقطت مبررات الاجتياح التركي وسقط معها المشروع الأردوغاني بالكامل بمجرد عبور الجندي السوري نحو الشرق والشمال السوريين”.



وأضاف المصدر السابق أنّ “الدوريات الروسية التركية أمرٌ مؤقت لأن الاتفاق القاضي بتسييرهما مؤقت، وقد أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديثه الأخير لوسائل الإعلام هذا الأمر، والهدف من هذه الدوريات الاطلاع على تطبيق اتفاق سوتشي والتأكد من إخلاء قوات قسد للمناطق الحدودية، ودخول الجيش السوري إليها وبالتالي هي مرحلة انتقالية سيتم فيما بعد تقليص عدد هذه الدوريات ثم تنتهي حين يستكمل الجيش السوري انتشاره لتعود الأمور نحو اتفاق أضنة”.



ولفت المصدر الى أنه “لا يمكن أن تبقى هذه الدوريات بشكل دائم أو أن يكون للجيش التركي أو الفصائل الإرهابية التابعة له أية نقطة دائمة في المنطقة كما هو الوضع بالنسبة لنقاط المراقبة التركية في ادلب”.



وختم حديثه مؤكدًا أن “العمل السياسي مستقبلًا والتفاوض السياسي سيكون لاستعادة تل أبيض ورأس العين اللذان احتلتهما تركيا في الشمال السوري، وإن لم ينجح فالعمل العسكري لاستعادتهما هو الحل الوحيد كما أكد الرئيس الأسد على ذلك أيضاً قبل أيام”.





العهد