مصدرخاص: وصول ناقلات نفط إلى طرطوس… وانفراج مؤقت للأزمة خلال 3 أيام

أكد مصدر في وزارة النفط على «وصول ثلاث ناقلات نفط جديدة إلى ميناء طرطوس، وبدأت بتفريغ حمولتها باتجاه مصفاة بانياس على الساحل السوري».



يأتي ذلك بعد عودة أزمة المحروقات، وما يرافقها من طوابير طويلة على أبواب محطات الوقود، إذ وصل عدد السيارات المصطفة على كازية الشاطئ الأزرق في اللاذقية إلى أكثر من 700 سيارة، وامتدت الطوابير الطويلة على أوتستراد المزة في دمشق، وكذلك الحال بالنسبة لحمص وحلب.



وكانت ناقلة نفط قد رست قبل حوالي العشرين يوماً في ميناء طرطوس، أدت لانفراج نسبي في أزمة البنزين، سرعان ما عادت هذه الأزمة مع نفاذ الكميات التي وصلت.



وستعمد الحكومة هذه المرة على «تخزين كميات محروقات احتياطية إضافية»، ومن المتوقع أن يبدأ الشارع السوري «بلمس انفراجات جديدة في أزمة المحروقات خلال ثلاثة أيام، على أن تستمر الانفراجة إلى فترة ما بعد العيد، لتعود الأزمة مرة أخرى»، وفق المصدر.

وتشهد سورية منذ مطلع العام الحالي نقصاً حاداً في المشتقات النفطية، انعكس بداية على فقدان الغاز، ثم المازوت، وبعد ذلك البنزين.