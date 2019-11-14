مصدر في وزارة النقل: هناك احتمال لنقل مرفأ اللاذقية إلى هذه المنطقة

أوضح مصدر في وزارة النقل أن المكان المقترح لإنشاء مرفأ اللاذقية الجديد هو منطقة على الشاطئ قرب جبلة، مبيناً أنه ضمن خطة تجهيز المرافئ الجديدة، هناك تجهيزات لاستقبال بواخر ذات حمولات كبيرة (100 ألف طن) مثلاً، بدلاً من الحمولات القصوى التي تستقبلها المرافئ الحالية والتي لا تزيد عن 30 ألف طن.



وتسعى الوزارة لتجهيز المرافئ السورية لوجستياً وذلك لاستقبال حمولات ضخمة ومتعددة، تماشياً مع مرحلة إعادة الإعمار القادمة.



كما لفت إلى أن عمق الغواطس المائية للبواخر التي ترسو حالياً في مرفأ اللاذقية تتراوح بين 12 – 16 متراً فقط، لذلك تضطر السفن الكبيرة لأن ترسو في مرافئ الدول المجاورة كميناء طرابلس مثلاً، وهو ما يشكل عبئاً على الواردات السورية.



وفي مطلع الشهر الحالي، أشار وزير النقل علي حمود إلى أنه تم طرح مشروع لإحداث مرفأ جديد في اللاذقية، تقوم به إحدى الشركات، مقابل استثمارها المرفأ الموجود حالياً فترة من الزمن، على أن تعيده للدولة بعد تحقيق قيمة المرفأ الجديد المقرر تشييده والأرباح، إلا أنه لا يوجد عروض على المشروع حتى الآن، بسبب المبلغ الكبير الذي يحتاجه وغياب الإيرادات أثناء التنفيذ.



وتحاول وزارة النقل التعاون مع وزارة السياحة استثمار سلسلة العقارات المطلة على مرفأ اللاذقية، عبر إنشاء مناطق سياحية واستثمارية واقتصادية تخدم كامل المناطق الساحلية وليس اللاذقية فقط.