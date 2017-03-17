مصدر في مجلس الوزراء : على ذوي الشهداء تقديم طلبات تعيين جديدة بعد صدور التعليمات التنفيذية الجديدة

أكد مصدر رسمي في رئاسة مجلس الوزراء أنه يتعين على ذوي الشهداء تقديم طلبات تعيين جديدة إلى مكاتب شؤون الشهداء المحدثة في مقرات مباني المحافظات وذلك بعد قرار التعليمات التنفيذية الجديدة بخصوص تعيين ذوي الشهداء التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس .



وأشار المصدر إلى أن الطلبات القديمة المقدمة للتعيين من قبل ذوي الشهداء لم تعد نافذة المفعول بعد قرار التعليمات الجديدة ما يستدعي تقديم طلبات جديدة وفق حاجة وأولويات الجهات العامة الملزمة بتعيين ذوي الشهداء.



ودعا المصدر من يرغب بمعرفة الشروط والثبوتيات المطلوبة إلى زيارة الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.



وكان المهندس خميس أصدر امس التعليمات التنفيذية للقرار رقم 7/م و لعام 2017 بخصوص تعيين ذوى الشهداء.

سانا