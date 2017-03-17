دي ميستورا: الهجمات الإرهابية التي وقعت في دمشق غايتها تقويض عملية التسوية السياسية
بريطانيا تحظر على النواب الجدد توظيف أفراد من عائلاتهم
اللاجئون في تركيا .. رهائن أردوغان لترهيب أوروبا
السيطرة على سلسلة جبال المزار واستعادة مستودعات النقل بريف تدمر
أسماء عدد من شهداء التفجير الإرهابي الذي ضرب القصر العدلي
الجيش يستعيد «وادي أحمر» بريف تدمر ويحقق تقدماً استراتيجياً شرق دمشق
يوم دمشق الدامي: شبح 2012 فوق العاصمة
مسؤول أمريكي يكشف عزم بلاده نشر ألف جندي شمال سورية بمزاعم محاربة الإرهاب
المعارضة ترسل وفداً تقنياً إلى أستانة ... وطهران «طرف ضامن» رسمياً
بعد العرقلة.. «النصرة» تقصف مكان توزيع المعونات في كفريا
مجهولون يرتكبون مجزرة بحق ٦ أفراد من عائلة واحدة ٣ منهم موظفين في محطة الخفسة بحلب
الفصائل الإرهابية تأتيها أوامر من مشغليها للحاق باجتماع أستانا 3
أستانة يُعقد بغياب المعارضة المسلحة و«جيش» عشائر «تركي» يطرق باب واشنطن
الجيش يتوغل في القابون
داعش يحشد المدنيين في الرقة لاستخدامهم دروعاً بشرية أو القتال إلى جانبه

مصدر في مجلس الوزراء : على ذوي الشهداء تقديم طلبات تعيين جديدة بعد صدور التعليمات التنفيذية الجديدة

أكد مصدر رسمي في رئاسة مجلس الوزراء أنه يتعين على ذوي الشهداء تقديم طلبات تعيين جديدة إلى مكاتب شؤون الشهداء المحدثة في مقرات مباني المحافظات وذلك بعد قرار التعليمات التنفيذية الجديدة بخصوص تعيين ذوي الشهداء التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس .

وأشار المصدر إلى أن الطلبات القديمة المقدمة للتعيين من قبل ذوي الشهداء لم تعد نافذة المفعول بعد قرار التعليمات الجديدة ما يستدعي تقديم طلبات جديدة وفق حاجة وأولويات الجهات العامة الملزمة بتعيين ذوي الشهداء.

ودعا المصدر من يرغب بمعرفة الشروط والثبوتيات المطلوبة إلى زيارة الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

وكان المهندس خميس أصدر امس التعليمات التنفيذية للقرار رقم 7/م و لعام 2017 بخصوص تعيين ذوى الشهداء.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.