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مصدر في الصحة السورية يتحدث عن الحالة الصحية لركاب الحافلة التي تمت إعادتها من معبر القاع

بعد أن تم تداول خبر يتحدث عن إعادة السلطات اللبنانية لحافلة إلى سورية من على معبر القاع الحدودي، وذلك بسبب الاشتباه بإصابة راكبة بفيروس كورونا، علق مصدر في وزارة الصحة السورية .


حيث نفى مصدر في وزارة الصحة السورية لم يتم الكشف عن اسمه، أن تكون الراكبة مصابة بالفيروس.


وأكد المصدر أن السيدة كانت تعاني من التهاب بسيط أدى إلى ارتفاع حرارة جسدها، ولمزيد من التأكد تم إجراء التحليل المخبري اللازم وتبين أنه سلبي، أي غير مصابة.


ولفت المصدر إلى أنه تم فحص كل ركاب الحافلة البالغ عدهم 30، مشدداً على أنه لا يوجد أي إصابة في الباص.

وكانت سورية قد اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية للوقاية من فيروس كورونا والتوعية بسبل الوقاية منه بعد انتشاره في عدة دول عربية مؤخراً، منها لبنان.

يذكر أن فيروس كورونا، بات منتشراً خارج الصين في أكثر من 59 دولة، مسبباً عشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.