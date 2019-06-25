مصدر في التربية ينفي وفاة أحدى الطالبات بعد سحب ورقتها

نفى مدير التربية المساعد للتعليم الثانوية بتربية الرقة، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الطالبة إيلاف حبيب الحسين بعد سحب المراقبة ورقتها الامتحانية لمادة العلوم العامة التي كانت تقدمها بمركز عدنان المالكي بحي الحميدية بمدينة حماة.

وأكد أن كل ما تم تداوله عار عن الصحة، وحقيقة ماحدث أن الطالبة المذكورة كان قد أغمي عليها أثناء تقديمها امتحان مادة العلوم فنقلت إلى مشفى حماة الوطني وغادرته بعد تحسنها، وقد قدمت امتحانها اليوم بمادة الوطنية كالمعتاد وهي سليمة معافاة، بينما وفَّتها مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين !.



وأوضح علو أن طالبة أخرى تدعى عصرية الهندي أغمي عليها اليوم أثناء تقديمها امتحانها بمادة الوطنية في مركز عبد الرحمن السفراني بمدينة حماة، ونقلت إلى مشفى حماة الوطني، وقدمت لها التدابير الطبية اللازمة ووضعها الآن مستقر.



