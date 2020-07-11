مصدر عسكري:المجموعات الإرهابية تشن هجوما على بعض المواقع العسكرية بريف اللاذقية
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مصدر عسكري:المجموعات الإرهابية تشن هجوما على بعض المواقع العسكرية بريف اللاذقية

تصدت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف اللاذقية الشمالي لهجوم واسع شنته التنظيمات الإرهابية على بعض المواقع العسكرية شمال بلدة الربيعة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا أنه حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم قامت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من النظام التركي بهجوم واسع على بعض مواقعنا العسكرية شمال بلدة الربيعة في ريف اللاذقية الشمالي مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف الهاون.

وأضاف المصدر أن “قواتنا العاملة في المنطقة تصدت للهجوم وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والسلاح دون أي خسائر في صفوف قواتنا”.

وتنتشر في أطراف ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لتنظيم جبهة النصرة وتتلقى الدعم العسكري واللوجستي من النظام التركي وتقوم بشكل متكرر بالاعتداء بالقذائف على القرى والبلدات الآمنة المجاورة وبعض المواقع العسكرية في المنطقة.