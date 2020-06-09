مصدر عسكري يوضح حقيقة ماجرى في منطقة الغاب

صرح مصدر عسكري عن قيام المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغاب الشمالي اعتباراً من الساعة 13:30 من يوم 8/6/2020 بتنفيذ هجوم بالعربات المفخخة والانتحاريين على نقطتين من نقاطنا العسكرية في بلدتي "الطنجرة" و"الفطاطرة"، فتصدى لها مقاتلونا البواسل وبعد اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمت استعادة السيطرة التامة على النقطتين، وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح، و الاستيلاء على أسلحتهم، وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش 14.5، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد إرغام فلول الإرهابيين على الفرار تاركين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم.



كما أسفرت العملية عن ارتقاء أحد جنودنا شهيداً، وإصابة عدد آخر بجراح.