مصدر عسكري: المجموعات الإرهابية ووسائل إعلام تابعة لها تتناقل خبراً كاذباً عن استخدام الجيش سلاحاً كيميائياً بريف اللاذقية

ذكر مصدر عسكري أنه كما دأبت دائماً بعد أي هزيمة تمنى بها.. تتناقل المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها خبرا كاذبا مفبركا عن استخدام الجيش العربي السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية.



وقال المصدر إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا وتؤكد أنها عارية تماما من الصحة تشدد في الوقت نفسه على أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة تراب سورية.