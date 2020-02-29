الجعفري: سورية ستواصل التصدي للعدوان التركي
موسكو وبكين تشددان على ضرورة الالتزام بسيادة سوريا
الخارجية: دعم الإرهاب أصبح استراتيجية ثابتة في سياسات النظام التركي
مصدر عسكري: الجيش يتابع تصديه لهجمات الإرهابيين المدعومين من الجانب التركي
لافروف: لا أظن أن ما يحدث في إدلب سيتم تضمينه في أية مادة من ميثاق الناتو
روسيا ترسل سفينتين مزودتين بصواريخ كاليبر إلى الساحل السوري
النظام التركي يعترف بارتفاع عدد قتلى جنوده في إدلب إلى 33
قوات الإحتلال الأمريكية: لا يوجد إمكانية للعودة إلى الحدود السورية-التركية
أنقرة «وحيدة» في «نار إدلب»: مقتل أكثر من 30 عسكرياً تركياً في غارة واحدة
الجيش يحرر أسيرَين ويستعيد جثمان أحد جنوده في ريف حلب
سراقب لا تزال تحت سيطرة الجيش السوري
طلب استجواب
الجيش يطوّع جبهتَي «الزاوية» و«شحشبو» وأنقرة تفاوض موسكو بمعـركة سراقب
الأمن الجنائي يلقي القبض على أخطر عصابة جرائم قتل على طريق درعا
كورونا في سوريا.. الاستثمار في الهلع
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مصدر عسكري: الجيش يتابع تصديه لهجمات الإرهابيين المدعومين من الجانب التركي

أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري “تتابع تصديها الحازم للموجات المتكررة من هجوم التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل كبير ومباشر من الجانب التركي على محور سراقب في إدلب”.

وأضاف المصدر العسكري أنه “ولتغطية العجز عن تحقيق ما تبجح به أردوغان في إدلب بعد انتصارات الجيش على التنظيمات الإرهابية مؤخراً يتم التركيز على التهويل والمبالغة ومضاعفة حجم الخسائر التي تكبدها الجيش في تصديه للهجوم المزدوج من الإرهابيين والأتراك وتجاهل حقيقة الخسائر الفادحة التي يتلقاها المهاجمون في العتاد والأرواح خلال المعارك في مواجهة الجيش العربي السوري المصمم على تنفيذ واجباته الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين وتطهير كامل الجغرافيا السورية من الإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته”.


وحررت وحدات الجيش العربي السوري خلال اليومين الماضيين مساحات واسعة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي شملت عدة بلدات استراتيجية منها كفرنبل وكفرعويد والعنكاوي وجبل شحشبو الإستراتيجي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.