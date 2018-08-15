مصدر عسكري: الجيش السوري أصبح جاهزاً لبدء معركة إدلب

أكد مصدر عسكري سوري أن العملية العسكرية في إدلب باتت أقرب من أي وقت مضى في ظل فشل خيارات سياسية كانت مطروحة في السابق.



وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أنه “نحن أمام خيار وحيد وهو التقدم البري ضمن عملية عسكرية تم التنسيق حولها مع الجانب الروسي، بعد عملية استطلاع واسعة للمنطقة جرت خلال الأيام الماضية”.

وأشار المصدر إلى أن التمهيد الناري أتى بعد رصد تحركات وحشود للمسلحين في هذه القرى والبلدات التي تعد خطوط تماس مع مواقع ​الجيش السوري​ ب​ريف إدلب​ الجنوبي الشرقي.

ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش السوري لن تبقى بموقع المدافع عن مواقعها وخاصة بعد سلسلة محاولات فاشلة للمسلحين بشن هجمات متكررة، كان آخرها ظهر اليوم، عندما حاول مسلحو “النصرة” التقدم عبر محور بلدة الخوين حيث تم التصدي لهم عبر سلاح المدفعية والرشاشات الثقيلة، وكان سبق ذلك عدة محاولات على محاور ​ريف حماة​ الشمالي والشمال الغربي المتاخمة لريف إدلب الجنوبي.



وأكد المصدر أن رد الجيش السوري لن يكون إلا بالتقدم باتجاه هذه القرى والبلدات، وقواته باتت جاهزة لهذه العملية.