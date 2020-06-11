مصدر طبي: نتائج العائلة المشتبه بإصابتها بكورونا في ضاحية الأسد سلبية

كشف مصدر طبي في صحة ريف دمشق لمراسل “أثر برس” أن نتائج المسحات التي تم أخذها للعائلة التي تقطن في ضاحية الأسد السكنية في ريف دمشق القادمة من بلدة رأس المعرة، صدرت يوم أمس الأربعاء.



وبين المصدر أن نتائج العائلة المحجورة كاملة صدرت والنتيجة سلبية والعائلة غير مصابة بفيروس كورونا.



بدوره، أوضح رئيس مجلس بلدية ضاحية الأسد السكنية في ريف دمشق محمد اسماعيل لـ “أثر برس” أنه تم أخذ 8 مسحات للعائلة كاملةً، كما تم تعقيم جميع الأماكن التي سارت بها العائلة ضمن الضاحية، بالإضافة إلى تعقيم منزلهم.



وكان قد أكد اسماعيل أنه حتى ولو صدرت النتائج سلبية سيتم الإبقاء على العائلة ضمن الحجر حتى انقضاء مدة الحجر المنزلي 14 يوم.



وكانت وزارة الصحة سجلت يوم أمس 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة في ريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 152، كما أعلنت عن شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 68.



علي خزنه