مصدر سوري : ميليشيات تركيا هي من بدأ الهجوم على قواتنا

صرح مصدر أمني واسع الاطلاع على الأوضاع في سوريا ، تعليقاً على صد الجيش السوري ، لهجوم المسلحين بدعم تركي في قرية مرعناز بريف حلب الغربي بالتالي :



أولا : الوقائع



- قامت أمس عناصر مشبوهة موالية لتركيا بإطلاق صواريخ وقذائف من محيط قرية مرعناز في شمال حلب على مواقع للجيش التركي داخل الأراضي السورية ، لخلق الذرائع للجانب التركي للمبادرة بمهاجمة مواقع الجيش العربي السوري .

- تقدم الإرهابيون الموالون لتركيا باتجاه نقاط الجيش العربي السوري تحت غطاء مدفعي تركي كثيف ما مكنهم من احداث خرق في قرية مرعناز وتمت محاصرتهم من وحدات الجيش العربي السوري التي قاتلت ببسالة فسقطوا بين قتيل وجريح .

-،استغاث الإرهابيون بالقوات التركية لمساعدتهم على الانسحابفتقدمت قوة تركية في محاولة لسحب الجرحى من أرض المعركة ووقعت في حقل ألغام وسقط أفرادها جرحى أيضاً .



- توسط الروس لدى الجيش العربي السوري وذلك بطلب تركي ، لوقف إطلاق النار للسماح للأتراك بسحب جرحاهم ، عبر رئيس اللجنة الأمنية في مدينة حلب ، فتمت الموافقة في بادرة إنسانية من الجانب السوري للسماح للطرف التركي بسحب جرحاه.



ثانياً : في الأبعاد



- العملية التركية التي جرت في شمال حلب كانت للضغط على الجيش العربي السوري لتأجيل عملية عسكرية باتجاه أدلب كانت ستبدأ يوم الإثنين .



- الأداء التركي المشبوه أدى الى ارتقاء اكثر من ٢٠٠ شهيد للجيش العربي السوري على مدى الأشهر الأربعة الماضية بسبب الخروقات والعمليات الإرهابية لجبهة النصرة ضد مواقع الجيش العربي السوري.



- التركي وحتى هذه اللحظة لم يستطع تنفيذ الشق المطلوب منه في اتفاقات سوتشي وآستانا وأهمها ضبط العناصر الإرهابية في إدلب وشمال حلب.



- ان ما قام به المسلحون الموالون لتركيا لا يمكن ان يتحقق من دون موافقة رسمية تركية وهذا تجاوز للإتفاقات التي جرت تحديداً مع الجانب الروسي.



ثالثا :في المواقف



- اَي عمل سيقدم عليه الجيش العربي السوري هو عمل شرعي ومبرر ومنطقي في ظل عدم الالتزام بالاتفاقيات المعقودة، صيانة وحفظا للأراضي السورية وتحريرها من هيمنة الإرهابيين والداعمين الأتراك لهم .







الإعلام الحربي المركزي











