مصدر روسي يؤكد أن النظام التركي يواصل تقديم الأسلحة للإرهابيين في إدلب بما فيها مضادات طيران

أكد مصدر عسكري دبلوماسي روسي أن النظام التركي يواصل تقديم الأسلحة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب بما فيها مضادات طيران أمريكية محمولة ويستمر بحشد قواته فيها.



وأوضح المصدر أن تركيا تحشد بنشاط جنودا وأسلحة ومعدات عسكرية في إدلب وتسلم جزءا ملموسا منها لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية مشيرا إلى أن الإرهابيين حصلوا من النظام التركي على مضادات طيران محمولة أمريكية الصنع والتي تستخدمها سفنه وكذلك تلك الموجودة في الخدمة مع القوات التركية الأمر الذي يشكل مصدر قلق كبير.



وبين المصدر أن النظام التركي يواصل أيضا عملية التحشيد في إدلب بوتيرة متسارعة كما يزود الإرهابيين بالزي العسكري التركي الأمر الذي يثير القلق الكبير مشيرا إلى أن الإرهابيين التابعين لتنظيم جبهة النصرة وجماعات إرهابية أخرى يشاركون في القتال ضد الجيش السوري تحت قناع عناصر الجيش التركي.



ولفت المصدر الروسي إلى أن الجيش السوري دمر خلال عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية الأسبوع الماضي أكثر من 20 دبابة وناقلة جنود سلمها النظام التركي للإرهابيين في إدلب.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس الأول أن الوضع في محافظة إدلب يتفاقم بشكل كبير بسبب إدخال النظام التركي أسلحة وذخيرة ومدرعات تركية إليها وعدم تنفيذه التزاماته بشأن إدلب بينما حملت الخارجية الروسية في وقت سابق النظام التركي المسؤولية عن تصعيد التوتر في إدلب مؤكدة أن تركيا لا تلتزم بشكل (مزمن) بتعهداتها في إطار مذكرة سوتشي.





سبوتنيك