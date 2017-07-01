مصارف بريطانية توقف التعامل بالريال القطري

أعلنت مصارف بريطانية أمس ايقاف التعامل بالريا ل القطري وذلك على خلفية انخفاض قيمته في السوق بسبب الخلاف المتصاعد بين عدد من ممالك ومشيخات الخليج.



وقالت مصادر فى مصرف لويدز البريطاني لموقع سكاي نيوز إن “المصرف أوقف تداول الريا ل القطري لدى وكلاء يتعاملون في صرف العملات الأجنبية” لافتة إلى أن القرار يشمل عددا من البنوك في بريطانيا وأن خطوة وقف تداول الريا ل القطري اتخذتها جهة ثالثة رفضت تسميتها.



كما كشفت متحدثة باسم مجموعة لويدز المصرفية أن تداول العملة القطرية توقف اعتبارا من الـ 21 من حزيران الجاري وقالت “هذه العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكنا الكبرى ومن بينها مصرف لويدز ومصرف أوف سكوتلند وهاليفاكس”.



كما انضم مصرفا باركليز وتيسكو المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو إلى المؤسسات المالية البريطانية التي أوقفت التعامل بالريا ل القطري.



وكانت الكثير من البنوك فى السعودية والإمارات والبحرين قلصت المعاملات مع المؤسسات القطرية أو جمدتها كما أصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذرا في تعاملاتها مع مشيخة قطر.



وبرزت الأزمة بين ممالك ومشيخات الخليج بشكل واضح نهاية الشهر الماضي عبر حرب إعلامية استعرت بين مشيخة قطر من جهة وأنظمة بني سعود والإمارات والبحرين من جهة ثانية على خلفية تصريحات نسبت لأمير مشيخة قطر انتقد فيها بشدة سياسات ممالك ومشيخات الخليج وتفاخر فيها بأن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا لا يمكن لأي إدارة تغييرها.



وردا على ذلك أصدرت أنظمة السعودية والإمارات والبحرين في حينه قرارا بحجب كل الصحف القطرية وموقع قناة الجزيرة عن جميع المستخدمين وتبعه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة ليشمل مصر ودولا أخرى في تحرك منسق.

وكالات