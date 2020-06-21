مصادرة 28 ألف حبة كبتاغون و 1 كغ حشيش مخدر في حماة

نتيجة متابعة المطلوبين بجرائم تعاطي المواد المخدرة وترويجها في مدينة حماه، تمكن فرع الأمن الجنائي في حماه من توقيف شخصين من مروجي ومتعاطي مادتي الحشيش والحبوب المخدرة ، حيث قام بإلقاء القبض على شخص في مدينة حماه، وضبط بحوزته كمية /28.000/ ثمانية وعشرون ألف حبة كبتاغون مخدرة موضوعة ضمن أكياس ومعدّة للترويج، وبالتحقيق معه اعترف أنه يقوم بتعاطي وترويج المواد المخدرة في مدينة حماه، وأنه اتفق مع شخص على شراء كمية كيلوغرام ومائتي غرام من مادة الحشيش المخدر وقام باستلامها منه وإخفائها ضمن كيس بأحد الشوارع العامة، وبدلالته تم إحضار مادة الحشيش المخدرة ومصادرتها.



ومن خلال المتابعة والبحث عن شريكه المذكور تمكن فرع الأمن الجنائي في حماه من إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .





وزارة الداخلية السورية