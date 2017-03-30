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مصادرة نحو 4 آلاف لتر من البنزين المهرب

كشف محمود الصليبي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص  عن مصادرة كمية 3766 لتراً من مادة البنزين المهرب.
مبيناً أن عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين في المحافظة بلغت خلال الشهر الماضي 272 ضبطاً، فيما تم إغلاق 63 محلاً تجارياً وإحالة أصحاب 6 محال منها على القضاء.
وأشار الصليبي إلى أن هذه الضبوط شملت 89 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و6 ضبوط للبيع بسعر زائد و5 منها بدل خدمات ومخالفة المواصفات القياسية و5 ضبوط غش وتدليس و6 ضبوط للإتجار بالدقيق والخبز التمويني و4 ضبوط للاتجار بالمحروقات و4 ضبوط بسبب بيع مواد منتهية الصلاحية و19 ضبطاً متفرقا و40 ضبطاً لمخالفات الأفران.
وأكد الصليبي مواصلة اللجان المشكلة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك قيامها بجولات ميدانية تشمل مختلف الأسواق والمحال التجارية بالمحافظة لمراقبة حركة الأسواق والتأكد من سلامة المواد المطروحة ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

نبال إبراهيم

المصدر: الوطن

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