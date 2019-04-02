مصادرة مواد غذائية “مدعومة” بالحشرات والقوارض في حمص
ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص مستودعا للمواد الغذائية في حي الإنشاءات، يحوي كمية كبيرة من المواد الغذائية التالفة والملوثة بالحشرات والقوارض وفضلاتها .
وقال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية و المستهلك بحمص إن ” المواد المضبوطة في المستودع هي عبارة عن 1 طن من مادة السميد ملوثة بالحشرات والقوارض ومخلفاتها، و كمية 300 كغ أرز منتهي الصلاحية، إضافة إلى بعض المواد الغذائية التالفة بسبب القوارض ” .
وأوضح المصدر أن ” عناصر المديرية نظموا ضبطاً تموينياً بصاحب المستودع وتم إتلاف كامل الكمية المصادرة أصولاً ” .
وكانت التجارة الداخلية، ضبطت قبل أيام كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى مواد منتهية الصلاحية في حي كرم الشامي .
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