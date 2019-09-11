مصادر حكومية تؤكد استمرار انخفاض الدولار

أكدت مصادر رسمية معنية أنّ الدولار سيستمر في الهبوط خلال الأيام القادمة بعد سلسلة اجراءت تم القيام بها لمواجهة سلسلة الارتفاعات التي شهدها خلال الأيام الماضية مترافقا بموجة جديدة من الغلاء غير المسبوق .



المعلومات تشير الى أنّه تم رصد الشركات و التجار الذين قاموا بالتلاعب والمضاربة بالليرة وتم وضع قائم بالأسماء والتعامل معها وفق القوانين والأنظمة . وكان وزير المالية دعا بوضوح الى الضرب بيد من حديد مع كل من يثبت مضاربته ومتاجرته بالعملة الوطنية مشيرا الى أنّه حتى شركات الصرافة النظامية تلاعبت وضاربت بالدولار خلال الايام الماضية . لافتا الى وجود تجار وخاصة ممن اسماهم حديثي النعمة قاموا بالمضاربة وتهريب أموال الى الخارج . والقيام بحملات منظمة لإشاعة الخوف والهلع عند الناس



هذا ويؤكد متابعون أنّه لا يوجد مبرر قريب للمنطق يفسر ذلك الارتفاع الحادّ، والانخفاض الأشد حدة في يومين؛ سوى عمليات الخوف التي ضربت المتعاملين والمضاربين في السوق، فانقادوا نحو الشراء أول من أمس بأي سعر متوفر، ما دفع العديد من الصيارفة إلى مسك الدولار، فانخفض العرض بشكل كبير، أمام ازدياد في الطلب، مع انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن السعر إلى ارتفاع.

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