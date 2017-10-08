مصادر: تركيا ستأخذ بالحسبان مخاطر الاشتباك مع الجيش السوري في إدلب

نقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر دبلوماسية وسياسية تركية قولها أن أنقرة لا تسعى إلى صراع مسلح مع القوات السورية الحكومية أو فصائل محلية في إدلب، لكن تأخذ جميع المخاطر في الحسبان.

وذكرت الوكالة، أمس السبت، في تقرير يشرح تفاصيل العملية التركية القادمة في إدلب وفق اتفاق أستانا، أن تحركات عناصر الجيش التركي في إدلب لن تكون على شاكلة “عملية عسكرية” بل “انتشار”، مضيفة أن خوض اشتباكات مع القوات السورية أو عناصر محلية خلال الانتشار أو في أعقابه أمر لا يدخل ضمن أهداف الانتشار التركي.