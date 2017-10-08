معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر معاقل “داعش”
هجوم على قصر السلام في جدة، وأميركا تحذر رعاياها
تخفيض أسعار السكر والزيت والمتة والمعجنات
الجيش يسيطر على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب بدير الزور
معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر المعاقل الكبرى لداعش
أعضاء حركة "أنتيفا" يتلقون الدعم والسلاح والتدريب في سورية
180 قتيلاً من تنظيم ” داعش” خلال الـ24 ساعة الماضية في دير الزور
عملية عسكرية ينفذها “الجيش الحر” في إدلب بدعم جوي روسي وبإسناد بري تركي
التوقيع بين الرياض وتل أبيب أمرٌ محتوم!
ما هي أبرز المواضيع التي ستناقش في استانا 7 ؟
مصرع 180 إرهابيا بغارات جوية روسية في سوريا خلال الساعات الـ24
مؤامرة أمريكية لتقسيم سوريا إلى 5 مناطق
ريف حمص الشرقي خالٍ من الارهاب
«لافارج»: عملنا في مناطق «داعش» بموافقة باريس، وفراس طلاس كانَ «يرشو» الفصائل
«الجماعة» تستعد لـقطف ماتيسر

مصادر: تركيا ستأخذ بالحسبان مخاطر الاشتباك مع الجيش السوري في إدلب

نقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر دبلوماسية وسياسية تركية قولها أن أنقرة لا تسعى إلى صراع مسلح مع القوات السورية الحكومية أو فصائل محلية في إدلب، لكن تأخذ جميع المخاطر في الحسبان.مصادر: تركيا ستأخذ بالحسبان مخاطر الاشتباك مع الجيش السوري في إدلب

وذكرت الوكالة، أمس السبت، في تقرير يشرح تفاصيل العملية التركية القادمة في إدلب وفق اتفاق أستانا، أن تحركات عناصر الجيش التركي في إدلب لن تكون على شاكلة “عملية عسكرية” بل “انتشار”، مضيفة أن خوض اشتباكات مع القوات السورية أو عناصر محلية خلال الانتشار أو في أعقابه أمر لا يدخل ضمن أهداف الانتشار التركي.

وتابع: “على الرغم من ذلك فإن الجيش التركي أجرى استعداداته للانتشار، آخذا بالحسبان جميع المخاطر الأمنية المحتملة”.

وأوضح التقرير أن الجيش التركي سيقيم عدة نقاط تفتيش ومراقبة في مدينة إدلب بهدف ضمان استمرار الهدنة في منطقة تخفيف التوتر المتفق عليها بين أنقرة وموسكو وطهران في مفاوضات أستانا.

وذكر التقرير أن فصائل محلية في إدلب ترفض انتشار عناصر “الجيش الحر” في المنطقة كجماعة مدعومة أمريكياً، مشيراً إلى بروز دور لـ “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً) في المحافظة.

واستطرد التقرير أن الهدف الآخر من عملية الانتشار المقبلة هو منع الفصائل الكردية المسيطرة على مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي من الاستيلاء على جزء من محافظة إدلب بهدف الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اليوم أن أنقرة وحلفاءها قد شرعوا في اتخاذ خطوات بغية تأمين محافظة إدلب، موضحاً أن العملية تنفذ من قبل “الجيش الحر” بإسناد جوي روسي وبدعم بري من قبل أنقرة من داخل الحدود التركية.

المصدر: الأناضول

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.