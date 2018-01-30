مصادر : المسودات التي تنشر عن اللجان أو البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري غير دقيقة

تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في وقت لاحق اليوم بمدينة سوتشي الروسية حيث تستمر الوفود المشاركة بالوصول إلى المدينة الواقعة على البحر الأسود .





وذكر موقع روسيا اليوم أنه من المتوقع أن تعقد الجلسة العامة للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 1600 شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع السوري يوم غد الثلاثاء.





وأشار إلى أنه تمت دعوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة فضلا عن مصر والعراق ولبنان والأردن وكازاخستان والسعودية لحضور المؤتمر بصفة مراقبين إضافة إلى روسيا وإيران وتركيا كبلدان ضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.





ويشارك في التغطية الإعلامية للمؤتمر وفق موقع روسيا اليوم أكثر من 500 صحفي يمثلون 27 دولة.





مصادر من سوتشي: المسودات التي تنشر عن اللجان أو البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري غير دقيقة وتهدف للتشويش على المؤتمر





وأكدت مصادر من مدينة سوتشي في وقت سابق اليوم أن المسودات التي تنتشر هنا وهناك عن اللجان أو البيان الختامي للمؤتمر “غير دقيقة على الإطلاق”.





وأوضحت المصادر أن نشر تلك المسودات غير الدقيقة يهدف للتشويش على المؤتمر مؤكدة أن أي “وثيقة ستعرض على المؤتمر سيتم التصويت عليها ومن ثم يتم اعتمادها”.





وكان مصدر روسي أكد أن المؤتمر يوفر فرصة حقيقية لإطلاق حوار بناء بين جميع السوريين حول العملية السياسية للوصول الى حل للأزمة فى سورية.



