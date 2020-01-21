مصادر إعلامية: الجعفري شارك بحفل تلبية لدعوة من مندوب السعودية في الأمم المتحدة

قالت مصادر ديبلوماسية غربية متابعة في نيويورك، إن مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري شارك في حفل خاص أقيم على شرف وزير الدولة السعودي فهد بن عبد اللـه المبارك، تحضيراً لرئاسة السعودية للاجتماع القادم لمجموعة العشرين.



وذكرت صحفية الوطن أن الجعفري حضر الحفل تلبية لدعوة خاصة كان قد تلقاها من مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد اللـه بن يحيى المعلمي، وتقصد الأخير والوزير المبارك اللقاء بالجعفري خلال الحفل، ما أثار اهتمام الحاضرين وشكل مفاجأة ودية لهم، وعبر المسؤولون السعوديون خلال هذا اللقاء عن قناعتهم بأن ما جرى بين البلدين يجب أن يمر، مشددين على العلاقات الأخوية التي طالما جمعت بين سورية والسعودية.



مواقع الكترونية أشارت في هذا الخصوص، إلى أن المسؤولين السعوديين عبرا خلال الحفل عن محبتهما لسورية وأنها تبقى في قلبيهما، مؤكدين أن ما شهدته العلاقات بين البلدين ليس سوى سحابة صيف ستمر حتماً.



وبحسب الصحيفة أثار حضور الجعفري للحفل، اهتمام ومتابعة الحضور الذين فوجئوا بوجوده وبحفاوة الاستقبال السعودي له، وما كشفته المواقع الالكترونية، أكدته مصادر “الوطن” التي رفضت الكشف عن هويتها، معتبرة أن هذا الخبر “جدير بالاهتمام”.



وتمكن الجيش السوري خلال السنتين الفائتتين من استعادة السيطرة على أكثر من 70% من مساحة الأراضي السورية ما دفع بعض الدول لتغيبر موقفها تجاه سورية بعد أن رأت أنه لا يمكن إسقاط الدولة السورية.