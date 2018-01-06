مشيخة قطر تسمح للاعب (إسرائيلي) بالمشاركة في بطولة رياضية على أرضها

استكمالا لخطوات التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وممالك الخليج سمحت مشيخة قطر بمشاركة لاعب من كيان الاحتلال الإسرائيلي في بطولة التنس المفتوحة المقامة حاليا في الدوحة.





ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن يونتان غونين رئيس القسم العربي في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله تعقيبا على ذلك: “إن لاعب التنس الإسرائيلي دودي سيلع يشارك الآن في بطولة قطر المفتوحة للتنس بعد سماح المسؤولين القطريين له بالمشاركة” معربا عن سعادته لرؤيته اللاعبين “الإسرائيليين” وهم يشاركون في مختلف البطولات لجميع الألعاب بالشرق الأوسط.





وكانت مشيخة قطر قبلت بمشاركة منتخب رياضي صهيوني لكرة الطائرة بدخول قطر والمشاركة في بطولة للكرة الشاطئية عام 2016.





من جانبها أشارت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية إلى مشاركة اللاعب وقالت “إن الأهم من ذلك هو موافقة الدوحة على استضافة اللاعبين الإسرائيليين في خطوة مهمة للغاية في هذه الظروف الحساسة”.



