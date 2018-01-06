الجيش يعزّز سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي
الرقة... أنقاض المدينة تتحول إلى مقبرة جماعية
الجيش العربي السوري يتقدم سريعا في إدلب
خبراء عسكريون روس: الاعتداء على مطار حميميم نفذه إرهابيون بأسلحة مهربة عبر الحدود التركية
ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران
الجيش العربي السوري يواصل تقدمه باتجاه “أبو الضهور”
سباق الوصول إلى إدارة المركبات في حرستا: عناصر الحامية صامدون
الميليشيات الإرهابية تعين المنشق “جميل الصالح” قائدا لغرفة عملياتها بريف إدلب الشرقي
ارتقاء جنديَّين روسيَّين في «هجوم حميميم»
في إدلب.. 7 قرى جديدة بقبضة الجيش السوري
باريس تعمل على إعطاء مشروعية لدويلة كردية شمال سورية
تفكيك سيارة مفخخة بأكثر من 500 كغ من المواد شديدة الانفجار بريف تدمر
الدفاع الروسية تنفي تدمير 7 طائرات حربية نتيجة قصف الإرهابيين مطار حميميم
المركزي يرفع سقف التصريف من 500 إلى 5000 دولار في الشهر
الجيش يقلص سيطرة الإرهابيين في ريف إدلب.. ويثبت مواقعه في «بيت جن»

مشيخة قطر تسمح للاعب (إسرائيلي) بالمشاركة في بطولة رياضية على أرضها

 

استكمالا لخطوات التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وممالك الخليج سمحت مشيخة قطر بمشاركة لاعب من كيان الاحتلال الإسرائيلي في بطولة التنس المفتوحة المقامة حاليا في الدوحة.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن يونتان غونين رئيس القسم العربي في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله تعقيبا على ذلك: “إن لاعب التنس الإسرائيلي دودي سيلع يشارك الآن في بطولة قطر المفتوحة للتنس بعد سماح المسؤولين القطريين له بالمشاركة” معربا عن سعادته لرؤيته اللاعبين “الإسرائيليين” وهم يشاركون في مختلف البطولات لجميع الألعاب بالشرق الأوسط.

وكانت مشيخة قطر قبلت بمشاركة منتخب رياضي صهيوني لكرة الطائرة بدخول قطر والمشاركة في بطولة للكرة الشاطئية عام 2016.

من جانبها أشارت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية إلى مشاركة اللاعب وقالت “إن الأهم من ذلك هو موافقة الدوحة على استضافة اللاعبين الإسرائيليين في خطوة مهمة للغاية في هذه الظروف الحساسة”.

وتتلاحق التقارير الإخبارية التي توثق حجم التعاون والتنسيق بين عدد من ممالك ومشيخات الخليج مع كيان الاحتلال الإسرائيلي حيث كانت مشيخة قطر سباقة لإقامة علاقات علنية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ زيارة شمعون بيريز رئيس الحكومة الإسرائيلية الاسبق آنذاك إلى الدوحة عام 1996 وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لـ “إسرائيل”.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.