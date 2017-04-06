مشفى ميداني روسي في مناطق سيطرة «قسد»

تناقل نشطاء على فيسبوك أمس صوراً قالوا إنها لجنود من «الجيش الروسي يقومون بإنشاء نقطة دعم ومشفى ميداني في الشمال السوري في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية–قسد» في قرية دير جمل»، في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي.

بدوره، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض أن الاشتباكات تجددت بوتيرة متفاوتة العنف، بين عناصر تنظيم داعش من جانب، و«قسد» المدعمة بالقوات الخاصة الأميركية من جانب آخر، على محاور في الريف الشرقي لمدينة الطبقة، وسط تحليق لطائرات التحالف في سماء المنطقة، فيما تترافق الاشتباكات مع استهدافات متبادلة بين طرفي القتال».

ووفقاً للمرصد، فإن داعش حاول خلال الأيام القليلة الفائتة، عبر هجماته المتلاحقة على مطار الطبقة العسكري، تشتيت ميليشيا «قسد» التي استمرت في محاولاتها للتقدم والسيطرة على الصفصافة وإطباق الحصار على مدينة الطبقة الواقعة في الريف الغربي للرقة، لحين تمكنها أمس من محاصرة المدينة وأجزاء من ريفها، رغم أن «قسد» أصدرت بياناً مطلع هذا الأسبوع أكدت فيه سيطرتها على الصفصافة، وتحدثت أنباء لاحقة عن تمكنها من التوغل داخل الطبقة من الجهة الغربية.

وكالات