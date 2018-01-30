مشفى المواساة الجامعي يحتاج 30 طبيباً للتعاقد معهم

أعلن مشفى المواساة الجامعي بدمشق عن حاجته للتعاقد مع 30 طبيبا في اختصاصات التخدير وطب الطوارئ والداخلية من حائزي شهادة الدراسات العليا أو البورد السوري.

وبين المشفى في الإعلان أن تقديم الطلبات في ديوان المشفى يبدأ اعتبارا من السابع من شباط المقبل ولغاية الخامس والعشرين منه.